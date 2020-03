Hol is kezdjük ezt a történetet? Shannon Briggs pontozással alulmaradt Vitalij Klitschkóval szemben a Bokszvilágtanács (WBC) profi nehézsúlyú világbajnoki címéért kiírt összecsapáson. A csata után kórházba szállították Briggset, akit az ukrán ellenfele mintegy 300-szor talált el. A súlyos verés következményeképp meg kellett műteni a bicepszét, emellett több helyen eltört az arccsontja a szeme körül, és beszakadt a dobhártyája is. Ezt követően mindenáron visszakart vágni a Klitschkó-fivéreken.

Vitali Klitschko vs Shannon Briggs (Highlights) Vitali Klitschko succesfully defended his WBC title and completely dismantled a very brave Shannon Briggs by Unanimous Decision. Scorecards were clearly in f...



A Floridában edzőtáborozó Vladimir Klitschkót meglátogatta Shannon Briggs, és kiabálni kezdett az ukránnal, aki nem vett róla tudomást, pedig meg is dobta a cipőjével. A korábbi nehézsúlyú világbajnok letépte magáról a pólóját, és követelte, hogy azonnal álljon ki vele Klitschkó. Mindeközben Shannon a fejéhez vágta, hogy nyugdíjas takarítónéniknél nem szokott keményebb ellenfelekkel megmérkőzni. Klitschkót azonban nem lehetett kihozni a sodrából.

Wladimir Klitschko vs Shannon Briggs gym fight Wladimir Klitschko & Shannon Briggs breaks up gym fight



Ezt követően Düsseldorfban tartott sajtótájékoztatót Wladimir, amikor is betoppant ismét Briggs és elkezdett balhézni. Sértegette Klitschkót és ellenfelét Leapait is, akit az ukránnak le kellett fognia. Újabb balhére került sor, amikor egy nyilvános edzésen simét meglátogatta Briggs az ukrán ökölvívót. A szidalmazás után az ukrán kezet nyújtott az amerikainak, aki ezt nem fogadta el. Végül az egykori világbajnok Michael Moorer fogta le Briggst.

Ezúttal Shannon Miamiban talált rá az ukránra, és egy étteremben rargatta, még az ételébe is beleevett. Klitschkó ezt már nem hagyta szó nélkül, és elszabadultak az indulatok.

Klitschko-Briggs wild restaurant showdown Apparently food is where you cross the line with world heavyweight champion Wladimir Klitsckho. Shannon Briggs showed up at the famous Italian restaurant Mam...



A két profi ökölvívó sokszor került tehát összetűzésbe, amik inkább promóciós szándékkal készített videók voltak. Volt egy olyan eset is, amikor a motorcsónakkal közlekedő Briggs megviccelte a szörfdeszkán állva evező Klitschkót.

Briggs taunts Wlad at sea, creates wake that knocks champ into the water The latest chapter in the Briggs-Klitschko saga took place today. Former heavyweight champion Shannon Briggs brought his pursuit of Wladimir Klitschko to the...

Forrás: talksport.com

Borítókép: Richard Heathcote/Getty Images