Robert Helenius élete az elmúlt napokban elég nagy fordulatot vett. Szombat este a veterán nehézsúlyú versenyző visszatért a ringbe, és három menetben megállította Mika Mielonent egy középkori várban, hazájában, Finnországban. Majd Helenius a hétvégén a londoni O2 Arénában 20 ezer szurkoló előtt Anthony Joshua ellen lép ringbe.

A 39 éves finn korábban kikapott Dillian Whyte-tól és Deontay Wildertől, az amerikai tavaly az első menetben kiütötte őt. Annak ellenére, hogy a visszavonulást fontolgatta, Helenius a múlt hétvégén ismét hazájában bokszolt, és Mika Mielonen ellen lépett szorítóba. A mérkőzés helyszíne a Savonlinna-i Olavinlinna, más néven Szent Olaf várának operaszínpada volt, Olavinlinna egy 15. századi, háromtornyú kastély, amely a finnországi Savonlinna szigetén épült. A kastély operaszínpadát a több mint 110 éves Savonlinnai Operafesztivál megrendezésére tervezték, amelyet először 1912 nyarán rendeztek meg.

Robert Helenius might go from this past weekend fighting HERE



to this weekend fighting in the O2 arena against Joshua. #BOXINGnBBQ#Boxing#JoshuaHelenius

pic.twitter.com/s2cYl4ZuBe