A Manchester United legyőzte a Manchester Cityt az FA-kupa döntőjében, ahol a bajnok korántsem azt a teljesítményt nyújtotta, amit a drukkerei elvártak tőle. A klub szurkolói pedig rögtön meg is találták erre az okot. Szerintük az egy héttel a meccs előtti bajnoki buli játszotta a kulcsszerepet a szombati vereségben.

A bajnoki sikert valóban „leöblítették” némi itallal City játékosai, azonban a "támadásokat" visszautasították.

„A pillanat megfelelő volt” – nyilatkozta Kyle Walker, aki egyáltalán nem tagadta, hogy éjszakába nyúlóan ünnepelték a bajnoki aranyérmet.

„Múlt vasárnap ünnepeltünk. Hat nappal ezelőtt. Hat napról beszélünk. Ha mi, sportolók nem tudunk hat nap alatt regenerálódni, akkor nincs esélyünk senki ellen. Azt a pillanatot múlt vasárnap kellett megragadnunk. Megtettük és meg is érdemeltük. A pillanat megfelelő volt. A kupadöntős vereségért csak magunkat hibáztathatjuk, hiszen mi játszottuk le ezt a 97 percet. De a kettőnek nincs köze egymáshoz."

Walker sajnálja, hogy idén nem sikerült az FA Kupa trófeáját is betenni a vitrinbe, de szerinte ez a szezon így is emlékezetes lett.

"Zsinórban négyet nyerni egészen hihetetlen dolog. Szerettük volna szombaton is győzni, de ez most nem sikerült, amit sajnálunk. De remélhetőleg amiatt, amit idén elértünk elégedettek velünk a szurkolók és ki is fogják fejezni az elismerésüket. Mint ahogy mi ki fogjuk mutatni, hogy mennyire hálásak vagyunk a támogatásukért.”

A City egyébként vasárnap ünnepel majd együtt Manchesterben a szurkolóival.

(Fotó: tribuna)