A győztes finálé után Alan Shearer szegezte neki közvetlenül a kérdést ten Hagnak. A BBC szakértője ugyanis a nem a fiatalok, hanem a holland jövőjéről érdeklődött.

"Ez a győzelem sokkal értékesebb, mint a korábbi sikerek, mert ez az év sok kudarccal és sok sérüléssel volt tele. Minden alkalommal, amikor túl kellett élnünk, a csapat rugalmasságot mutatott, és nagyon büszke vagyok erre."

Gary Lineker arról érdeklődött, hogy szerinte ebben a szezonban keményen bántak-e vele a média képviselői:

"Szerintem igen. A média keményen bánt velem és a csapattal is és nem volt igazuk"- válaszolta. "Nem volt mindig jó futballunk, határozottan nem. De mindig kompromisszumokat kellett kötnünk. Olyankor pedig nem futballozhatsz úgy, ahogy szeretnél. Két éve vagyok itt, és talán négyszer játszhattunk a teljes csapat részvételével. Ma is néhány remek játékosunk hiányzott, így Maguire, Shaw vagy Casemiro."

Ezután szegezte neki a kérdést Shearer, hogy mi lesz a jövője a klubnál:

"Nem tudom, hogy ez volt-e az utolsó meccsem. Az egyetlen dolog, amit csinálok, az a csapatom felkészítése. Ez egy projekt számomra. Káosz volt ez az év, de most már jobban vagyunk, de messze nem tartunk ott, ahol szeretnénk. A futball a trófeák megnyeréséről szól, és arról, hogy a legjobb futballt akarjuk játszani. De a végén meccseket kell nyerni és trófeákat kell nyerni. Erre egyetlen lehetőségünk volt idén és ezt sikerült megragadnunk. Nagyon büszke vagyok a játékosokra és a személyzetre, hogy ez sikerült. Hihetetlen munka."

Azt tehát nem tudni, hogy a holland menedzser sorsáról döntöttek-e már. Nyilván ő folytatná, de kérdés, hogy elég meggyőző volt-e a szombati kupasiker a tulajdonosoknak?

(Borítókép: facebook/Emirates FA Cup)

