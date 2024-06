Anglia miután Szerbia ellen győzelemmel kezdte a 2024-es Európa-bajnokságot, csütörtökön Dánia tehette volna biztossá továbbjutását a C jelű négyesből. Igen ám, de a dolgok nem a tervek szerint alakultak a háromoroszlánosok számára. Több angol játékos, köztük Kyle Walker is küzdött a frankfurti pályán, kis híján megsérült a Manchester City védője.



A Twitteren több szurkoló is éles kritikával illette a frankfurti stadion gyepszőnyegét. Ezek közül csemegézünk:



"Ez a pálya már most felszakadt. Ez nem segít Angliának. Ezen a tornán könnyen tönkremennek a pályák."



"Ez a pálya, amin Anglia játszik, szégyen. Hogy lehet, hogy ilyen gyorsan felszántják?"



"A pálya szó szerint szétesik ezen az Anglia-Dánia meccsen."



"Mi van a pályával? Mindenhol felszakadozik."



"Eddig nem néz ki jól a pálya. Felszakadt, amikor Kyle Walker élesen kitámasztott, és úgy tűnik, emiatt passzolnak lassabban a játékosok."



Annak ellenére, hogy az angol játékosok küszködtek a pályával, Gareth Southgate csapata Harry Kane révén vezetést szerzett, a dánok azonban Morten Hjulmand bombagóljával egyenlítettek és végül egy pontot elcsentek a szigetországiaktól.



(Fotó: Sportbible.com)