Persze, jó rendezője volt a legutóbbi két világbajnokságnak Oroszország és Katar is, de megint kiderült, hogy semmihez sem fogható egy olyan nagy torna hangulata, amelynek egy tradicionális futballnemzet ad otthont. És mivel a 2021-ben megrendezett Eb-t számos országban, és persze a COVID-19 árnyékéban tudták le a csapatok, 2016 óta először tapasztalhatják meg ezt az élmény a fanatikusok, legyen szó németekről, avagy külföldiekről. Akik ennek az élménynek minden percét kiélvezik.

Ami a Premier League-, a La Liga-, avagy a Bundesliga-rajongók számára ismeretlen lehet, egyelőre igazán véleményes VAR-általi döntést nem hozott a most futó kontinenstorna – a gyorsan, pontosan végrehajtott VAR-döntések bajnoki körülmények között ritkán fordulnak elő. Beszédes, hogy az eddigi legvitatottabb döntések egyike az olasz-horvát derbi 8 perces hosszabbítása volt ezen az Európa-bajnokságon.

Ha már szóba került Olaszország válogatottja, kijelentető, hogy bár nem csillog a címvédő, de ott van a legjobb 16 között. Mert ugyan többnyire a jó csapatteljesítményekről szól a németországi torna, az egyik legfigyelemreméltóbb egyéni produktumot a Bologna és az olasz válogatott belső védője, Riccardo Calafiori prezentálta. Szerencsétlen öngólja ellenére is hibátlanul teljesít, amiért a német ZDF egyik szakértője a torna emberének tartja. Az olaszok pedig elégedetten dörzsölik a tenyerüket, hogy a Juvéba vágyó, ámde fél Európa által megszerezni kívánt hátvéd – Bastonival párban – azonnali utódja tud lenni a Chiellini – Bonucci duónak.

A 2008 és 2012 között látott spanyol labdarúgó-válogatott által megteremtett játékstílus alapjaihoz hű tud maradni Luis de la Fuente eleddig 3 meccsből 3 győzelmet arató alakulata, mégis, lehet látni az előrelépés és a változás jeleit. Továbbra is a labdabirtoklásra építenek, de megjelentek – Rodri és Fábián révén – az átlövések is, illetőleg a szélsők sebességének kiaknázása minden eddiginél komolyabb szerepet játszik a spanyolok sikerességében. A támadóharmadban hozott produkciójuk által Nico Williams és Lamine Yamal egyaránt üde színfoltjai az Európa-bajnokságnak, és ha így folytatják, messzire érhet a La Roja.

