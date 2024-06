Szoboszlai Dominik nem élete legjobb formáját mutatta a németországi Európa-bajnokságon, de így is volt, hogy kimagaslott a nemzeti együttesből. Klasszisát pedig az UEFA is elismerte, ugyanis cselei bekerültek a csoportkör zárófordulójának legszebb megmozdulásai közé. Az eset érdekessége, hogy az egyik átvert játékosa a csapattársa, Andy Robertson volt. A cselek utáni beadásból nem lett veszélyes helyzet, szerencsére viszont Csoboth Kevin a 100. percben eldöntötte a három pont sorsát.

Finishing the group stage with some stunning skills #EUROskills | @Alipay pic.twitter.com/HOVkzVrUA3