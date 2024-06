Az angol válogatott ha nem is meggyőző játékkal, de sikerrel vette a szerbek elleni nyitómérkőzést, míg Dánia legjobbjai 1-1-es döntetlent értek el Szlovéniával szemben a labdarúgó Európa-bajnokság C csoportjának első fordulójában.



Esélyeshez méltón kezdett Anglia. Negyedóra elteltével Phil Foden ugrasztotta talpra a frankfurti közönséget, amikor bátran betört a tizenhatoson belülre és az életerős lövése csupán kevéssel kerülte el a kaput.



Nem sokkal később már gólnak örülhettek a háromoroszlánosok: a 18. percben a kissé tétova Victor Kristiansen hibáját kihasználva Kyle Walker robogott el a jobboldalon, majd centerezett, a középen érkező Harry Kane pedig könnyedén a hálóba passzolta a labdát (1-0). Kane ezzel a negyedik angollá lépett elő, aki négy világversenyen is betalált.



Csakúgy mint Szerbia ellen, a vezetés megszerzését követően Southgate együttese ezúttal is jelentősen visszavett a tempóból, Dánia pedig ezzel párhuzamosan magára talált. Ennek meg is lett az eredménye, az északiak még a szünet előtt egyenlítettek. A 34. percben Morten Hjulmand jobblábas távoli bombája úgy süvített a jobb alsó sarokba, mintha zsinóron húzták volna (1-1). Az Eb egyik legszebb góljának köszönhetően döntetlennel vonulhattak pihenőre a csapatok.



Tíz perc telt el a második félidőből amikor Foden kígyótérről megeresztett, fű alatt surranó lövése a bal kapufán csattant. A kezdeti roham aztán gyorsan alábbhagyott, viszonylag eseménytelenül csordogált a találkozó. Southgate a 70. percben hármas cserére szánt el magát: Foden, Saka és Kane helyére beküldte Bowent, Eze-t és Watkinst. Utóbbi az első labdaérintéseiből rögtön nagy védésre késztette Kasper Schmeichelt.



A hajrában Höjbjerg tizenhatosról elcsavart labdája keltett némi riadalmat, de újabb gól már nem született, 1-1-es döntetlennel zárult a találkozó. Az angolok négy, míg a dánok két ponttal várhatják a csoportkör zárófordulóját.



Labdarúgó Európa-bajnokság, C csoport, 2. forduló

Anglia – Dánia 1-1 (1-1)

Frankfurt Aréna. Vezette: Artur Soares Dias (Paulo Soares, Pedro Ribeiro)

Gólszerző: H. Kane (18.), ill. M. Hjulmand (34.)

(Fotó: Getty Images)