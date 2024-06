Phil Foden pénteken visszatér az angol labdarúgó-válogatott bázisába, miután néhány napig hazautazott, hogy ott legyen párjával harmadik gyermekük születésekor. A keddi, Szlovénia elleni meccset követően az FA közleményt adott ki, melyben azt írták, hogy a Manchester City középpályása családi ügyek miatt hazautazott Angliába. A Háromoroszlánosok ugyan csoportelsőként végeztek Dánia, Szlovénia és Szerbia előtt, de eddig csak két gólt lőttek az Eb-n, és a szurkolóktól igen kemény kritikákat kap Gareth Southgate együttese.

BREAKING: Phil Foden is returning to the England camp after the birth of his third child and is expected to be back in time for the closed training session tomorrow pic.twitter.com/tbrtOXyMsr