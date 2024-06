Marco Rossi a szerdai négy meccs előtt megköszönte a szukolóknak az eddigi és a jövőbeli támogatást a következő szavakkal:

"Három létfontosságú pont. Nyilván lehetett volna több is, de kevesebb is. Most már csak várnunk kell és reménykedni.

Köszönet a játékosainknak, hogy a végsőkig hittek és kitartottak, a szurkolóinknak (akik mindig támogattak minket), és imádkozunk Varga Barnabás mihamarabbi gyógyulásáért!

Mi vagyunk a magyarok!

HAJRÁ MAGYARORSZÁG!"

Most már tényleg csak várni kell.

(Fotó: Tóth Zsombor / Sport365)