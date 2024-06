LeBron James és Bronny James a következő idényben csapattársak lehetnek az észak-amerikai profi kosárlabdaligában, ugyanis a Los Angeles Lakers draftolta az NBA pontrekorderének fiát. A liga többi csapata teret engedett ennek, ugyanis a fiatal kosarast csak az 55. helyen választotta ki az LA, ami talán a történelem egyik, ha nem a legkönnyebb döntése volt. Másrészt LeBron Jamesnek 21 évet kellett várnia arra, hogy a hőn áhított álma megvalósulhasson, és ez nem csak egy gesztus a Lakers részéről, ugyanis a fiatal James tehetséges, jó középiskolai eredményekkel zárt, ám az egyetemi szezonját, melyet a USC-n töltött, bizonyos fokig meghatározta egy veleszületettt szívelégtelenség.

Apja az alábbi fotót rakta ki a draftot követően azzal a szöveggel, hogy: "ÖRÖKSÉG!"

Korábban top 10-be prognosztizálták őt az 2024-es játékosbörzén, ugyanis fiatal éveiben kifejezetten nagy tehetségnek számított, de tavaly július 24-én, elsőéves korában a USC-n egy edzés közben rosszul lett, leállt a szíve, és az élete is veszélyben forgott. Végül műtétre volt szükség, hogy rendbe hozzák a vele született problémát. Újoncévében 4,8 pont, 2,8 lepattanó és 2,1 gólpassz volt az átlaga, többnyire csereként, mindössze hat meccsen volt kezdő, miközben 25 mérkőzésen lépett pályára. A scoutok azt mondják irányítónak nem elég gyors, hátvédnek nem elég magas, így legjobb esetben is a következő idényben 5-10 mérkőzésre számíthat, azt is inkább csereként.

