A Luton megerősítette, hogy védőjük Tom Lockyer "reagál" és kórházban kezelik, miután összeesett a pályán a Bournemouth elleni mérkőzésen.

Lockyer a Vitality Stadionban rendezett mérkőzés 65-dik percében esett össze, az orvosi személyzet pedig azonnal a pályára sietett, hogy ellássa őt.

A Hatters menedzsere, Rob Edwards is a pályára rohant, hogy levezesse a játékosait.

A Bournemouth orvosa Gary Taphouse kijelentette, hogy Lockyer "éber és reagáló" volt, és hordágyon vitték le a pályáról.

A mérkőzést ezt követően 1-1-es állásnál elhalasztották, és ezt a Premier League is megerősítette.

A Luton mostanra hivatalos közleményt adott ki a csapatkapitányukról a közösségi médiában, megerősítve, hogy kórházba szállították, miközben elmagyarázták, hogy a játékosok és a személyzet "nem volt olyan állapotban", hogy folytassák a mérkőzést.

We all hope and pray for our leader and captain Tom Lockyer, who is thankfully responsive and has been taken to hospital.



We don’t know the full extent of what happened and what the next steps are at this stage, but we thank Bournemouth and the medical staff on both sides for… pic.twitter.com/pPCuB9ROju