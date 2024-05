A kontinenstornán résztvevők névsorát a svájci szövetség közlése szerint június 7-én hozza nyilvánosságra a 49 éves szakember. A svájciak a németországi Eb A csoportjában június 15-én Kölnben a magyarokkal, 19-én ugyancsak Kölnben a skótokkal, 23-án pedig Frankfurtban a házigazda németekkel találkoznak.

Unsere Spieler für das Pre-Camp. Das definitive EM-Kader wird am 7.6 bekanntgegeben



Nos joueurs pour le Pré-Camp. La sélection définitive pour l'Euro sera annoncée le 7.6



I nostri giocatori per il Pre-Camp. La rosa definitiva per l'Europeo verrà annunciata il 7.6 pic.twitter.com/Vah3PJcw5o