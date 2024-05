Vasárnap zárul az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 2023/24-es idénye, az Arsenal még ugyan reménykedhet a bajnoki cím bravúros megszerzésében, de egyre kevesebb az esély erre. Az utolsó hazai mérkőzésen az Everton lesz majd Mikel Arteta együttesének ellenfele, s ezen a találkozón búcsúzik majd a klubtól Mohamed Elneny és Cédric Soares. Az egyiptomi középpályás még 2016-ban, az Arséne Wenger-éra végén csatlakozott az Ágyúsokhoz, azóta 91 meccsen lépett pályára az észak-londoniaknál, de az utóbbi két szezonban összesen már csak 8 mérkőzésen kapott lehetőséget. A 31 éves futballistának akadhatnak még bőven kérői, hiszen néhány jó év még benne van.

Cédric Soares and Mo Elneny will both say goodbye to Arsenal fans this weekend.



It’s over as both players will leave #AFC as free agents. https://t.co/ZsdnMmp5Uu