Csütörtök este váratlan fordulatot vett Xavi helyzete a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Barcelona élén. A hírek szerint ugyanis azok után, hogy a klub elnöke, Joan Laporta és a sportigazgató, Deco néhány hete meggyőzték őt a maradásról, most a katalán csapat első embere már a körön kívül szeretné tudni a 44 éves szakembert a szerdai nyilatkozatai miatt.

A Diario AS-nél dolgozó Javi Miguel arról számolt be, hogy Laporta már megkérte Decot, találja meg az új szakvezetőt, aki Sergio Conceicao vagy Hansi Flick is lehet. Előbbire van esély, hiszen a Portónál nemrégiben André Villas-Boas lett az új elnök és Conceicao még a régi főnök embere, így könnyen elképzelhető, hogy ő elmozdítható lehet az állásából. Több pletyka is felröppent azzal kapcsolatban, hogy a Barca a La Ligán belül szeretné megoldani az edzőkérdést, és lehet megkörnyékezik majd a Gironát a legjobb négybe vezető Míchelt.

Internal talks ongoing right now at Barça, tense situation with president Laporta unhappy with Xavi.



Xavi’s recent words on financial situation and also on Vitor Roque, key points.



Rafa Márquez remains high on club’s list, still waiting for final decision on Xavi. pic.twitter.com/z9mTxqKUQo