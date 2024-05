"Ez az utolsó sajtótájékoztatóm a Säbener Strasséról. A februári megállapodásunk továbbra is érvényben van, nemrég újra tárgyaltunk róla és a lehetséges folytatásról, de nem tudtunk megegyezni" - kezdte gondolatait Thomas Tuchel. Az 50 éves edző akár Xavihoz hasonlóan maradhatott volna a klubnál, ugyanis a bajor együttes nem találta meg a lehetséges utódot. Pedig megkörnyékezték Julian Nagelsmannt, Ralf Ragnickot, Erik ten Hagot és Hansi Flicket is, de mindenkiről lepattantak.

Tuchel on his future:



"This is my final press conference from Säbener Straße. Our agreement from February still stands. We spoke about it again recently, but we did not reach an agreement." pic.twitter.com/8w9EBbUydG