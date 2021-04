Kertész Máté jelenleg az Oktagon MMA szervezetben harcol, de korábban megfordult már a Bellator Budapesti gáláján is. Legutóbbi mérkőzésén magabiztos győzelmet aratott Christian Jungwirth ellen. Váratott magára, de szerencsére ismét szurkolhatunk május 1-jén Máténak, aki Bruno Carvalho ellen fog harcolni. A magyar harcos most a Sport365 stábjának kérdéseire válaszolt.

- Először is, hogy érzed magad?

- Nagyon jól vagyok, kicsit másképp készültem és ettem, ezáltal más a súlyom is, igazából könnyebb lettem. Mégis úgy érzem, hogy erősebb vagyok, megjegyezték azt is, hogy látszólag nagyobb és izmosabb lettem. Összességében tehát bizakodóan várom a mérkőzést.

- Milyen formában vagy, hogy zajlik a felkészülésed? A súlycsökkentés a gyorsaság miatt volt?

- Nem, igazából ez fordítva sült el. Elkezdtem nagyon sokat összekötni az állóbunyós edzéseimet a birkózóssal, plusz emellett elkezdtem súlyt emelni és kardiózni mellette. Minden nap, illetve minden másnap volt egy kis erősítés és funkcionális tréning. Erőt akartam növelni és súlyt, azt szerettem volna, hogy minél több kilóból kelljen visszafogynom, de nem így lett. Valószínűleg ilyen a testem, így reagált ezekre a gyakorlatokra, pedig egyfolytában ettem, mégis folyamatosan csökkent a súlyom. 86 kg szoktam lenni, most simán 83 kg vagyok és azt mondják mások, sokkal nagyobb darabnak tűnök.

- Régi, új ellenféllel nézel szembe: A még veretlen Bruno Carvalho ellen. Mit gondolsz róla?

- Legutóbb a koronavírus miatt nem jött össze a mérkőzésünk. Akkor is azért akartam vele harcolni, mert sokan mondták, hogy ügyes állóbunyós. Úgy érzem, én elég komplexen raktam össze magam: állóban, földön és ketrecen is erősödtem, szóval jó lesz ezt letesztelni valakin.

- Miben más a mostani felkészülésed, mint amikor először készültél ellene?

- Nagyban különbözik, ilyen felkészülést még soha nem csináltam, mint ez a mostani. Az ellenfelet most nem is annyira néztem, annyira magabiztossá tett a mostani időszak, hogy más ellenfelek ellen is bejelentkeztem, de végülis csak ő maradt, aki ellen tudtam menni.

- Mit vársz a mérkőzéstől. Mire számíthatunk tőled?

- Úgy tervezem, hogy dominánsan uralni fogom a találkozót, ha minden jól megy. Amennyiben feladja a hátát, akkor egy hátsófojtással fejezem be, ha nem, akkor egy Ground & Pound-al. Ezeket a dolgokat szeretném erőltetni.

- Hogyan fognak zajlani az elkövetkezendő napjaid?

- Hétfőn, kedden és szerdán még ugyanúgy edzettem. Nagyon sokat technikáztam és minden nap volt egy olyan edzésem, ami pörgős volt. Emellett volt játékos, szituációs edzésem is, tehát még nem álltunk le, de ezek már annyira nem erőltettek meg. Csütörtök reggel már nincs edzés, hiszen délre ki kell érnünk Brno-ba, ahol lesz egy covid teszt. Ezt követően egy szobában bezárva fogunk várni az eredményre, és igazából utána is szinte csak ott lehetünk. Maximum ilyenkor már csak enni mehetünk le. Viszünk magunkkal ilyen 1 méteres hidroszaunát, amit felállítunk a hotelszobába. Csak a fejem fog kilógni belőle, abban fogok fogyasztani. A mérlegelésem péntek reggel lesz, szerintem reggel 8 és 9 között már rám kerül a sor. Bízom benne, hogy könyebb lesz hoznom a súlyt, még nem érzem azt az állapotott, hogy ki vagyok száradva és nincs miből izzadnom. A mostani edzés végén is eléggé verejtékeztem, és 3 kilóra voltam a 75 kilós súlyttól.

- Minden küzdelem és győzelem egyre közelebb visz a bajnoki cím felé. Szerinted mikor jöhet el a te időd?

- Bennem most az van, hogy ezt a mérkőzést hozzam mindenképp, ha ez sikerül minden sérülés nélkül lehozni gyorsan, akkor utána egyből szeretnék ismét ketrrecbe lépni. Szerintem azutáni mérkőzés után, már esedékes lesz egy címmérkőzés. Közben szeretnék egy külföldi edzőtábort is beiktatni, tehát most nem kimondottan a cím motivál, sokkal inkább, hogy minél több győzelmet szerezzek.



- Mit üzennél a rajongóidnak?

- Szombaton 6 órától nézzenek, mert a Youtube-on most ingyen nézhetőek lesznek majd az előmérkőzések, ha minden igaz, ott én leszek az utolsó. Tehát most kivételesen bárki tud nézni, ne hagyjátok ki!



Borítókép és fotók: KertészMáté/Facebook