Továbbra sem találja jó formáját az Indiana Pacers, noha a sorozatban elveszített három mérkőzés után a Charlotte ellen már hozták a kötelezőt. Ezúttal hazai pályán a Houston Rockets ellen jön a folytatás, amely négyből kettőt nyert, legutóbb Minnesotában kapott, és idegenben eddig 5-17 a mérlegük. A hazaiaknál Hailburton és Jalen Smith játéka kérdéses, míg a vendégeknél VanVleet és Eason sem játszhat.

Esélyesként utazik Brooklynba a Dallas, amely legutóbb a több sebből is vérző Philadelhpia 76erst győzte le. A Nets 20-29-re áll és hazai pályán sem pozitív a mérlege, ellenben a Mavericks idegenbeli mutatóival. Kyrie Irving számára különleges találkozó lehet a mai, hiszen visszatér Brooklynba, ahol 2019 és 2023 között kosarazott. Fontos mérkőzés következik két közvetlen rivális, a Miami Heat és az Orlando Magic között, akik egymással is csatáznak a playoffba kerülésért. Jimmy Butlerék legutóbb vereséget szenvedetek a liga jelenlegi egyik legjobb formában lévő gárdájától, a Clipperstől, az Orlando pedig sorozatban három sikert könyvelt el, köztük bravúrgyőzelem a Minnesota Timberwolves ellen, valamint a Spurs és a Pistonst is felülmúlták. A Miami oldalán Herro és Duncan Robinson játéka lehet kérdéses, míg a vendégeknél egyelőre nincs hiányzó.

Tuesday's slate



▪️ Kyrie returns to Brooklyn

▪️ Tied atop West; OKC & MIN in action

▪️ Suns are 11-2 in last 13; host #3 in East Bucks



TNT, NBA App

https://t.co/j7XaSJWBOj pic.twitter.com/TCtPTazrmD — NBA (@NBA) February 6, 2024

Az egyik legsimább párharc lehet a New York Knicks és a Memphis Grizzlies csatája, ugyanis Tom Thibodeau gárdája a liga egyik legjobb formában lévő csapatának számít, míg a Memphisnél több a sérült, mint az egészséges játékos, ráadásul az előző öt meccsüket is elveszítették. A nyugati-második Minnesota a keleti-kilencedik Chicagohoz látogat. A Timberwolves otthon veszélyes igazán, de a 16-10-es idegenbeli mérlege is impozánsnak tűnik. A két együttes legutóbbi csatája hosszabbításba torkolt, akkor a Bulls 139-133-ra győzött. A Minnesotához hasonlóan szintén 35 győzelemmel rendelkező Oklahoma City Thunder a Utah Jazznél vendégeskedik. Jó formában az OKC, hiszen zsinórban hármat nyertek és az előző három Delta Centerben tett látogatásuk során rendre győzelemmel távoztak.

A Milwaukee Bucks jelenlegi idegenbeli túráján 1-3-ra áll, ami komoly megpróbáltatást jelent az új edző Doc Rivers számára, ugyanis egyelőre bizonytalan a csapat játéka és vannak formaingadozások. Nehéznek ígérkezik az ötödik találkozó, ugyanis ahhoz a Phoenix Sunshoz látogatnak, amely az előző 13 meccséből 11-et megnyert, és akiknek minden játékosa bevethető, míg a Bucksnál kérdéses Lopez, Jannisz és Lillard játéka is.

Az NBA következő játéknapjának mérkőzése (az időpontok magyar idő szerint)

Indiana Pacers - Houston Rockets (01:00)

Brooklyn Nets - Dallas Mavericks (01:30)

Miami Heat - Orlando Magic (01:30)

New York Knicks - Memphis Grizzlies (01:30)

Chicago Bulls - Minnesota Timberwolves (02:00)

Utah Jazz - Oklahoma City Thunder (03:00)

Phoenix Suns - Milwaukee Bucks (04:00)

(Borítókép: Alex/Goodlett/Getty Images)