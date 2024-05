Cole Palmer szezonbeli 22. góljával beérte Frank Lampardot a Chelsea egy idényben szerzett góllövőinek örökrangsorában és már csak ketten előzik meg.

Azonban a Brighton elleni showt végül nem ő vitte el, hanem Christopher Nkunku, aki csapata második gólját lőtte és utána egy lufi kidurrantásával ünnepelt. Hogy miért így, azt is elmagyarázta.

"A lufi a fiamnak szól” – árulta el Nkunku. – "Szereti a léggömböket."

Ez a sajátos gólöröm egyébként a védjegye lett, amelyet még Lipcsében talált ki.

Hogy mennyire praktikus egy lufival szaladgálni a sportszárban az egész meccsen nem tudni, de Nkunku immár harmadik gólját szerezte a Chelseaben hosszú sérülése után, szóval valószínűleg elég alaposan készült a "szertartásra"

A támadó tavaly nyáron igazolt a Chelsea-hez a Bundesligában szereplő RB Leipzigtől 53 millió fontért, de Nkunku ebben a szezonban mindössze 12 alkalommal lépett pályára miután februárban combizom-sérülést szenvedett.

A szerda esti tteljesítménye után viszont igen valószínű, hogy fog még lufikat fújni a pályán.

(Fotó: facebook/Chelsea FC)

Nkunku has finally done the balloon celebration. You love to see it pic.twitter.com/eQh61XqIbS