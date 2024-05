A 29 éves sztárkosaras az NBA első emberétől, Adam Silvertől kapta meg a Michael Jordanról elnevezett díjat, melyet négy éven belül harmadik alkalommal érdemelt ki az alapszakaszban nyújtott produkciójával. A meccsenként 26,4 pontot dobó, 12,4 lepattanót szedő és kilenc gólpasszt adó Jokic a rájátszásban is remekel, de kedden az idei playoffban eddig produkált játékát is felülmúlta, 40 ponttal, 13 gólpasszal és hét lepattanóval fejezte be a találkozót és teljesítményével még az ellenfelet is lenyűgözte.

"Csak nevetni tudtam, ez minden. Nem lehetek dühös. Ő az MVP, ő a legjobb játékos az NBA-ben, és ezt meg is mutatta az elmúlt három meccsen" - jelentette ki a lefújást követően Anthony Edwards, a Timberwolves legjobbja, akivel szemben ezúttal kiválóan védekeztek a Nuggets játékosai, így csupán 18 pontot szerzett úgy, hogy 15 mezőnykísérletéből csak öt volt sikeres.

A Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves párharc ötödik meccsének összefoglalója:

Az elődöntős párharcot a Minnesota két idegenbeli sikerrel kezdte, a Nuggets viszont felállt a padlóról, kétszer győzött Minneapolisban, keddi hazai sikerével pedig egyetlen győzelemre van a továbbjutástól.

