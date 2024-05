A Manchester United és a Newcastle United mérkőzését megelőző melegítés során az Old Trafford lelátójáról találták meg a keretbe hosszabb kihagyás, egészen pontosan az április végi FA-kupa elődöntője óta először visszatérő szélsőt. A kispadra jelölt angol válogatott ász fülét a rutinfeladatok végzése közben ütötte meg néhány „szurkoló” keresetlen mondata, amit nem is hagyott szó nélkül!

Man Utd fans giving Rashford stick before the game has even started…



Not a good look. pic.twitter.com/xTEDVYGrCN