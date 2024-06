A lap egy - nem nevesített - játékos szavait idézve állt elő a képtelennek hangzó edzésmennyiséggel, tovább rontva Xavi amúgy is megtépázott nimbuszát, és picit alátámasztva azt a tényt is, hogy miért volt olyan sok fizikális probléma a katalánok háza táján.

„Itt a Barcelonánál egy órásak az edzések, aztán mindenki mehet is haza.”

A híradás szerint a játékosok kérték az edzések intenzitásának növelését, és a vezetőedző hiányosságait az edzői stáb többi tagjának kellett kozmetikáznia. Azt is leszögezi a lap, hogy amint növelte a terhelést Xavi, nem túl nagy meglepetésre a klub játékosait sújtó sérülések száma is élesen lecsökkent. Nem véletlenül igazolt a vezetőség Julio Tous és Raul Martinez személyében új segítőket is a nyáron, a szakmaiság szintjét emelendő.

A katalánok új mestere Hansi Flick a hírek szerint nem tervez „lebzselést”, sőt, komoly mennyiségű izomerősfejlesztést tervez, megerősítendő a keret tagjainak izomzatát, a legmodernebb mérési és monitorozási módszerek alkalmazása mellett. A felkészülés elején minden nap dupla terhelés vár majd a Barca-keret tagjaira, maximális intenzitás mellett, hogy mindeközben az új taktikai elemek is beépülésre kerüljenek. Flick hisz abban, hogy ezen időszak alatt kell megszerezni azt a fizikai alapot minden játékosának, amelyre az egész szezon csúcsterhelése épülni tud.



(Fotó: Facebook/FC Barcelona)