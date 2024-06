Kevesebb mint egy évvel a szerződtetését követően a Barcelona kénytelen lehet eladni Ilkay Gündogant. A 33 éves középpályás remek debütáló szezont futott be a katalánoknál, miután tavaly nyáron szabadon igazolhatóként ingyen csatlakozott a Manchester Citytől. Gündogan Xavi kulcsjátékosaként minden sorozatot figyelembe véve 46 meccsen lépett pályára, 5 gólt szerzett és 13 gólpasszt jegyzett, ugyanakkor a Barcelona nem tudta legyőzni a Real Madridot a bajnoki címért folytatott versenyben.



Jelenleg a német válogatott szekerét tolja a 2024-es Európa-bajnokságon, nem is akárhogyan: gólt szerzett és gólpasszt is jegyzett, miközben csapata csoportelsőként jutott a legjobb 16 közé.



Pénzügyi gondok miatt azonban klubcsapatánál kérdésessé vált a jövője. A SPORT értesülései szerint a Barcelona mindössze egy évvel azután, hogy szerződtette, túladna rajta, hogy megfeleljen a pénzügyi fair play-szabályoknak. A riport szerint Gündogan nagyra értékeli a klubot Hansi Flick debütáló szezonja előtt. Ez azt jelzi, hogy Gündogan egyelőre nem fejezte ki távozási szándékát, annak ellenére, hogy már több ajánlat is beérkezett.



Ha mégis a távozás mellett döntene, a Barcelona nyitott lenne az eladására, mivel minden átigazolási díj nettó nyereséget jelentene. A klub fő célja vélhetően a bérköltség csökkentése az új idény előtt.



A Barcelona híres ifjúsági akadémiájának feltörekvő tehetségei, mint Gavi, Lamine Yamal és Pau Cubarsi, enyhítették az új transzferek szükségességét. A sztárjátékosok között akadnak olyanok, akiket továbbra is szeretnének eladni, Frenkie de Jongért és Ronald Araujóért több Premier League-klub is élénken érdeklődik.



Javier Tebas, a La Liga elnöke úgy véli, a katalánoknak rá kell kényszerítenie néhány kulcsfontosságú játékost, hogy megfeleljenek a szabályzatnak.



„Van két-három első osztályú játékosuk, akiket el tudnak adni.” – jegyezte meg.



(Fotó: Tóth Zsombor)