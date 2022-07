Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, július 27-én:

12:07: Közeledik egymáshoz Gigi Wijnaldum és a Roma. A játékos távozása szinte biztosra vehető Párizsból, az olaszok pedig közelednek a megegyezéshez.

12:04: Mario Balotelli: "Mindig is arra vágytam, hogy a Napoliban játszhassak!" - ezzel a mondattal az játékos egyértelművé tette, örülne a klub megkeresésének. Balotelli jelenleg a török Demirspor játékosa, első szezonjában pedig mindenkit lenyűgözött, így akár még össze is jöhet neki a feljebblépés.

8:44: Az Everton megkereste a PSG-t Gana Gueye leigazolása kapcsán. A játékos a kékek listáján van, ám a tárgyalások még csak a tapogatási fázisban vannak. A párizsiak szeretnének mielőbb megválni a játékostól.

Everton have approached Paris Saint-Germain for Gana Gueye. He's one of the names in the list but talks are still at early stages, discussions will continue in the next days. #EFC



PSG want to sell Gueye as soon as possible. pic.twitter.com/xE1fJOyFGJ