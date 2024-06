Múlt héten, június 18-án tisztázatlan körülmények miatt kórházba került a Tottenham, a Newcastle és a Schalke egykori labdarúgója, a jelenleg a Lille csapatát erősítő Nabil Bentaleb. Csütörtökön az RMC Sports kiderítette, hogy a 29 esztendős középpályás szívrohamot kapott, egy pacemaker-defibrilátort is beültettek neki, így könnyen lehet, hogy idő előtt kell befejeznie profi karrierjét.

