Roger Federer kicsit túlórázott hétfő este az Arthur Ashe stadionban, de hiába vesztette el az első szettet az indiai Sumit Nagal ellen, a szenzáció elmaradt. A US Open nyitányán Serena Williams kiütötte Marija Sarapovát (6:1, 6:1), míg Fucsovics Márton hiába vezetett 3:1-re az 5. szettben végül 3 óra 41 perces csatában kikapott Nikoloz Baszilasvilitől.

A szezon utolsó Grand Slam-versenyén az idén is csak egyetlen magyar szerepelt a férfiak 128-as főtábláján. A 16 amerikai, 14 francia és 11 spanyol mellett további 38 országból indultak teniszezők és még tizenhatból szerepelt csak 1-1 játékos. Fucsovics Márton negyedszer próbálkozott a legjobbak között, de tudta, hogy az első győzelme megszerzéséhez extrát kell nyújtania. A sorsolása valamivel kedvezőbb volt, mint egy éve, amikor Novak Djokovic ellen kezdett, de azért Nikoloz Baszilisvilinél bőven kaphatott volna könnyebb ellenfelet a 64 közé kerülésért. Igaz, a grúznál már háromszor jobbnak bizonyult az idén, a négy meccsük alatt, de a vele egykorú, 17. kiemelt eszméletlen teniszre képes – nem véletlenül nyerte meg másodszor is a hamburgi ATP 500-as tornát júliusban. Amikor múlt csütörtökön elkészült a sorsolás, akkor úgy nézett ki, hogy Fucsovics Mártonnak a 16 közé kerüléshez sorozatban Nikoloz Baszilasvilit, Tomas Berdychet és Fabio Fogninit kellene legyőznie. Ehhez képest hétfőn a cseh és az olasz is korán kiesett.

A legjobb magyarnak összesen kettő mérkőzése volt augusztusban, mert Montrealban és Cincinnatiban is kikapott az első fordulóban, ami nem javította az önbizalmát. A US Open előtti két hét így csak edzéssel telt.

A nem kifejezetten optimális előjelek ellenére a magyar remekül kezdte a mérkőzést: egyből brékelt és az sem zavarta meg, hogy a grúz 1:3-ról érte utol. Még kétszer elnyerte riválisa adogatását és úgy tűnt, nagyon érzi, mit kell játszania. Az ugyan várható volt, hogy Baszilasvili első szerva százaléka javulni fog és lesznek olyan szakaszai a csatának, amikor szinte megállíthatatlanul lövi majd a labdát mindkét oldalról. A kérdés úgy szólt, hogy mennyi ideig tart majd, amíg sül a keze és lesz-e Fucsovicsnak válasza.

