Kedden lezajlott Dani Alves állítólagos nemi erőszak vádjával kapcsolatos tárgyalásának második napja. Alves felesége, Joana Sanz a tárgyalás késői szakaszában tanúskodott, amikor elmesélte, hol tartózkodott abban az időszakban, amikor a 2022. december 30-ai incidens történt.



A Sport tudósítása szerint Sanz - aki jelenleg külön él a Barcelona és a Sevilla korábbi védőjétől – nyilvánosságra hozta azokat a beszélgetéseket, amelyeket az állítólagos incidens napján folytatott vele, és azt is kifejtette, milyen állapotban volt, amikor a kora reggeli órákban hazaérkezett.

"WhatsAppon megkérdeztem tőle, hogy eljön-e vacsorázni, de nemet mondott…



"Nagyon részegen, alkoholszagúan jött haza. Bezuhant a szekrénybe, majd az ágyra rogyott. Abban az állapotban, ahogy hazaérkezett, úgy gondoltam, jobb, ha hagyom aludni".

Sanz és Alves kapcsolata találgatás tárgyát képezi azóta, hogy az ex focistát 2023 januárjában letartóztatták. A hírek szerint a válási papírokat már be is nyújtották, bár Sanz a vallomása során ezt tagadta.

"Nem nyújtottam be a válásra vonatkozó papírokat."

Alves továbbra is fenntartja ártatlanságát az ellene felhozott vádakkal kapcsolatban, és szerdán a bíróság előtt fog beszélni, hogy elmondja saját verzióját az eseményekről.

