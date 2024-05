Jesse Marchot még 2023 februárjában menesztették az angol Leeds United éléről, most pedig bő egy év szünet után újra munkába áll. Kinevezése a 2026-os, Amerikával közösen rendezendő vb-ig tart.

Első komoly feladata kanadai szövetségi kapitányként a Copa América lesz, amin Kanada debütánsként vesz részt idén.

Hétfőn a Kanadai Labdarúgás vezérigazgatója és főtitkára, Kevin Blue jelentette be a válogatott hivatalos közösségi oldalán a hírt.

„Mindjárt hívom Jesse Marchot, hogy bejelentsük, mint a férfi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. Régóta dolgozunk ezen és izgatottak vagyunk, hogy végre sikerült tető alá hozni az üzletet” – kezdte Blue.

A videóhívásban a frissen kinevezett kapitány is megszólalt:

„Nagyra értékelem a bizalmatok és a hitetek bennem. Biztosíthatok mindenkit, hogy minden szinten vissza fogom adni. Olyan csapatot építünk, ami egész Kanadát lázba fogja hozni” – mondta Marsch.

A korábban az amerikai válogatott másodedzőjeként is dolgozó Marschot többen, köztük Ázsiából is hívták. A Dél-koreai válogatott az Ázsia-kupa után menesztett Jürgen Klinsmann helyére nézte ki az edzőt, klubszinten pedig többek között a Monaco, a Leicester és a Birmingham is érdeklődött iránta.

Kanada – már új kapitányával – kezdi meg a 2024-es Copa Américát, június 21-én rögtön a nyitómeccs az övék, a vb és Copa-címvédő Argentína ellen.

