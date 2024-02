Jesse Puljujärvi két évre szóló, 1,6 millió dolláros szerződést kötött az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Pittsburgh Penguinsszel. A 25 esztendős játékos az AHL-ben szereplő Wilkes/Barre Scranton csapatát erősítette eddig, melyben 13 mérkőzésen 9 pontig jutott, most NHL-es szerződést kapott.

A finn támadó 2016-ban a draft 4. helyén került kiválasztásra az Edmonton Oilers által, de az elmúlt években nem tudta hozni azt a szintet, amit reméltek tőle, a legjobb idényében is "csak" 36 pontot ért el. Az Oilers tavaly elcserélte őt a Carolina Hurricaneshez, de ott sem tudta megvetni a lábát, most viszont újabb lehetőséget kapott.

The Penguins have signed forward Jesse Puljujarvi to a two-year contract.



The two-year contract runs through the end of the 2024.25 season and carries an average annual value of $800,000.



Full details: https://t.co/v1fPzfHC67