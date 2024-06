Kemény kritikákat kapnak a játékvezetők a 2024-es labdarúgó Európa-bajnokságon, ám Gil Manzano most nem azért utazott haza, mert az UEFA elbocsájtotta volna egy esetleges hiba miatt - bár ez sem kizárt -, hanem mert hazájában, Spanyolországban szükség van rá. A Carrussel Deportivo lap szerint pedig a rutinos bíró így nem is vezet több mérkőzést a kontinensviadalon. Eddig egyetlen meccs jutott neki, a Franciaország-Ausztria, melyen volt egy apró bakija, ugyanis Kylian Mbappé az ő jelzése nélkül tért vissza a játéktérre egy ápolást követően, illetve a meccset eldöntő gólt is vitatott körülmények előzték meg.

A hírek szerint Manzanora szükség van egy választottbíróság bizottsági ülésben és ezért hagyja el Németországot, bár más pletykák, többek között a Relevo azt állítja, hogy az UEFA küldte haza őt, mert elégedetlenek voltak a pályán nyújtott teljesítményével. A 40 esztendős bíró vezetett már több El Clásicót, ám volt, amikor negatív kritikák miatt került a címlapokra, például ő sípolt bele Jude Bellingham a Valencia ellen szerzett góljába.

Íme az eset:

Gil Manzano can HOLD THAT for disallowing the Bellingham goal and then sending Jude off for complaining about his corruption pic.twitter.com/sVEPUcguwq https://t.co/bKP9U5eweN