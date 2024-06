Ismét elmaradt a bajnokavatás, mivel Connor McDavid két góljának és két gólpasszának köszönhetően a vendég Edmonton Oilers 5-3-ra győzött a Florida Panthers otthonában az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) Stanley Kupa döntőjének ötödik mérkőzésén, így 3-2-re jött fel az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban.



Akárcsak az előző felvonáson, most is korai emberhátrányos góllal nyitott az Oilers. Connor Brown csapott le egy rossz átadásra, megiramodott és Szergej Bobrovszkijt kicselezve szerzett vezetést. Az 1991-es döntőben fordult elő legutóbb, hogy egy csapat - akkor a Pittsburgh Penguins - egymást követő két összecsapáson létszámhátrányban találjon be. A vendégek mezőnyfölénye a második harmad elején újabb két találatot hozott. Előbb - amikor majdnem lejárt egy hazai kiállítás - Evan Bouchard távoli lövése váltott irányt Zach Hyman lábán - a csatárnak ez volt a 15. találata a playoffban, amivel vezet -, majd három percre rá McDavid éles szögből növelte a különbséget.

A komoly hátrány nem törte meg a Floridát, és egy sikeres letámadás végén Matthew Tkachuk mértani pontossággal lőtte ki a bal felső sarkot. A meccs derekán megint McDavid villant létszámfölényben, sorra cselezte ki a védőket, majd remekül tálalt az ötödik csapatával is döntős Corey Perry elé, akinek nem volt nehéz dolga. 14 másodperc múlva jött a válasz, a második találkozón duplázó Evan Rodrigues a kapu előtti kavarodást zárta le góllal, a védők képtelenek voltak elütni a korongot a veszélyes zónából.

Ettől kezdve még nagyobb sebességre kapcsolt a Panthers, és a 45. percben ennek meglett az eredménye. Nem tudott felszabadítani a kanadai csapat, Tkachuk remekül tálalt a hátvédposztról előrekorcsolyázó Oliver Ekman-Larsson elé, aki a bal felső sarokba lőtt. A lendületet két felesleges kiállítás megtörte, így a hajrában lehozott kapus mellett kellett harcolni az egyenlítésért. Végül McDavid üres kapuba lőtte a zárótalálatot, így már 42 pontnál (8 gól, 34 assziszt) jár a rájátszásban - és van még minimum egy meccse a szezonból -, ami az NHL történetének negyedik legjobb termése. Csak Gretzky (47 pont 1985-ben és 43 1988-ban), valamint Mario Lemieux (44 pont 1991-ben) tudott ennél többet termelni.

A három gólpasszt jegyző Bouchard az első hátvéd Larry Robinson (1978) óta, aki a playoff-ban hét találkozón legalább két pontot termelt.

Legutóbb 1993-ban, a Panthers ligacsatlakozásának évében tudott nyerni kanadai csapat Stanley Kupát - a Montreal Canadiens volt a bajnok -, az Edmonton most hazai jégen, magyar idő szerint szombat hajnalban harcolhat az egyenlítésért. Ha hetedik felvonás döntene, azt kedd hajnalban tartanák újra Sunrise-ban.

Stanley Kupa, döntő, 5. mérkőzés:

Florida Panthers-Edmonton Oilers 3-5 (0-1, 2-3, 1-1)

Gól: Tkachuk (27.), Rodrigues (33.), Ekman-Larsson (45.), illetve Brown (6.), Hyman (22.), McDavid (26., 60.), Perry (32.)

Az egyik csapat negyedik sikeréig tartó párharc állása: 3-2 a Florida javára.

(Fotó: NHL X)