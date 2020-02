A Manchester City ellenfele a legjobb 16 között a Bajnokok Ligájában a Real Madrid lesz, azonban De Bruyne tisztában van vele, ahhoz, hogy ők legyenek a végső győztesek mindenkit el kell verniük.

A belga középpályás szerint hatalmas kudarc lesz számukra, ha nem tudják idén magasba emelni a BL-serleget, annak ellenére is, hogy hazai porondon rendre sikeresek a bajnokságban. A City tavaly a létező összes trófeát megnyerte Angliában, azonban az európai porondon még nem tudtak nagy sikert elérni. A legjobb menetelésük a 2016-os elődöntő volt, amikor is a Real Madrid búcsúztatta őket, most pedig ismét összecsapnak.

"Nyilvánvalóan a Real Madrid tűnhet az esélyesebbnek. Ők nyerték meg a legtöbbször a Bajnokok Ligáját, ami nem lehet véletlen. Megpróbáljuk majd a saját támadó játékunkat játszani és nyomás alá helyezni őket" - mondta De Bruyne.

"Ha nem nyerjük meg a Bajnokok Ligáját, akkor mindenki azt fogja mondani, hogy kudarcot vallottunk. Az elmúlt öt évben rendszeresen. Ezt a sorozatot még nem nyertük meg. Mindig minent meg akarunk nyerni, de néha egy másik csapat jobban teljesít."

Forrás: goal.com

Borítókép: Malcolm Couzens / Getty Images