A Bellator augusztus 20-án rendezte azt a gálát az amerikai Sanford Pentagonban, amelyen Borics Ádám is részt vett volna.

A magyar idő szerint hajnali eseményre a ketrecharcos Jay-Jay Wilson ellen küzdött volna, azonban ellenfele nem tudta a megfelelő súlyt hozni, ezért Borics mérkőzése elmaradt.

A gála egyik legjobban várt mérkőzésén az amerikai Cheick Kongo kiütötte az orosz Szergej Haratinovot a második menet legvégén.

Cheick Kongo 2019 februárja óta 11 mérkőzésen szállt a kötelek közé és a kilencedik sikerét aratta.

Videó

@Kongo4real beats the bell and makes Sergei Kharitonov tap before the end of the nd round!#Bellator265 pic.twitter.com/PnU04aeLUz