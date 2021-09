Szeptember 3-án a budapesti Folyondár sportcsarnokban védheti meg először WBO nagyváltósúlyú interkontinentális bajnoki címét Bacskai Balázs. Bacskai ellenfele a rutinos argentin, Guido Nicolas Pitto lesz a 10 menetre kiírt összecsapáson, melyet a Sport Tv élőben közvetít.

- Hogy vagy bajnok?

- Jól érzem magam, de mindenki tudja, aki jártas az ökölvívásban, hogy a vége felé, amikor azt érzi az ember, hogy jól érzi magát, akkor mégsem olyan jó az. Megterhelő ez a súlyhozatal, de amúgy tényleg minden rendben. Jól vagyok, és várom a mérkőzést.

- A címvédésed egy sérülés miatt tolódott. Nyugtass meg kérlek mindenkit, hogy ez már a múlté.

- Volt egy orrtörésem sajnos, de az már a múlté. A felkészülésem kezdetén lett egy rizikósabb kesztyűm, amiből nem én jöttem ki szerencsésen, emiatt az akkori mérkőzésemet ez is befolyásolta, mivel el kellett tolni, míg rendbe nem jött az orrom. Azóta már teljesen jól vagyok, készen állok a csatára, már semmilyen sérülés nem hátráltat.

- Az ellenfeled egy rutinos argentin, Guido Nicolas Pitto lesz. Mit tudsz róla, hogyan készülsz ellene?

- Eléggé szeret verekedni, egy nyílt sisakos versenyzőnek vélem. Megpróbálom minél jobban ráerőltetni a stílusomat és az akaratomat, ha ez sikerül, akkor valószínűleg győztesen hagyhatom el a szorítót. Nem gondolnám, hogy könnyedén meg fogja adni magát, mivel olyan sok idő előtti veresége nincs. Bár, meglátjuk, hogy a mérkőzésen mit mutat, mert érdekes módon a legutóbbi összecsapásomon Nick Klappertről is azt gondoltuk, hogy sokkal tovább fogja bírni menetszámban, mint amit bírt. Nyilván, ez a ringben fog majd kiderülni, de nagyjából arra vagyunk berendezkedve, hogy egy hosszabb csatában lesz részem. Úgy gondolom, ha komoly céljaim vannak ebben a súlycsoportban, és tovább szeretnék lépni a ranglistán és más címeket is be akarok gyűjteni, akkor nekem ő egy kötelező győzelemnek kell lennie. Egy jól felkészült Bacskainak látványosan kell legyőznie őt.

- Ennek a mérkőzésnek már új edzővel vágsz neki, Kovács Tamás személyében. Mesélj kérlek kicsit erről a váltásról. (Korábban Marsi László volt Benji edzője.)

- Tamást már elég régóta ismerem, amatőr korom óta, jó viszonyt ápolunk. Nem gondoltam arra sose, hogy egyszer majd ő lesz az edzőm, de ilyen az élet, hogy így összehozott minket. Volt egy komolyabb közös beszélgetésünk, ahol arra jutottunk, hogy ez egy jó közreműködés lehet. Tényleg azt érzem, hogy nagyon szeretek vele dolgozni, jó dolgokat mond, vannak olyan srácai, akikkel jól fel tudok készülni.



Fotó: NewSchoolPromotion/Facebook és tomikid_official/Instagram

- Miben változtattatok, vagy inkább mivel másabb Tamás felkészülési programja, mint amihez eddig szoktál?

- Nem gondolom, hogy teljesen más lenne. Nyilván, egy-két ütés kombinációt másképp ütnek, vagy tanítják, mint ahogy én azt megszoktam, de ezek stílusbeli különbségek. Számomra ami fontos, hogy hiteles tud lenni. Tudok vele azonosulni, hiszen ő korábban szintén bokszoló volt. Amiket én megtapasztalok, átérzek, azt ő is tudja, hiszen valószínűleg volt már hasonló szituációban. Jó hatással van rám, és a közeg is nagyszerű, ahol edzek.



Fotó: BacskaiBalázs/Instagram

- Nézők előtt lesz a mérkőzés. Mit jelent ez számodra?

- Nagyon várom, hogy teltház előtt bokszoljak. Emlékszem, amikor megszereztem a WBO Interkontinentális címet az egy hatalmas élmény volt, de egyben egy nagy szívfájdalom, hogy nem lehettek ott azok az emberek, akik fontosak számomra. Jóleső érzés az, amikor rengeteg ember előtt meg tudom mutatni, mire vagyok képes, miközben hallom, ahogy szurkolnak nekem. Remélhetőleg most sokan leszünk, és akik hozzám közel állnak, mind ott lesznek mellettem. Ezt nagyszerű érzés lesz ismét átélni és köszönettel tartozom nekik, hogy velem vannak, hisznek bennem és támogatnak.

- Mit üzennél a rajongóidnak?

- Remélem, hogy egy színvonalas, jó mérkőzést tudok majd összehozni az ellenfelemmel. Szeretnék örömet okozni a nézőknek, a bokszrajongóknak.





Borítókép: New School Promotion/Facebook