Tanári módon bokszolt Anthony Joshua az Andy Ruiz elleni visszavágón, ahol pontozással visszavette mindhárom nehézsúlyú övét a szaúd-arábiai bokszgálán.

A 30 éves brit Joshua egyhangú pontozással rendkívül simán lett újra a nehézsúly bajnoka. Oly tanári módon bokszolt, hogy olyan érzésünk volt, mintha Vlagyimir Klicsko nem csak táplálkozási vagy edzésvezetési tanácsokkal látta volna el a bunyóst. Úgy tartotta távol magától a balegyeneseivel, mintha csak az ukrán legenda csinálta volna.

Az idei év legnagyobb szenzációja volt júniusban, amikor Andy Ruiz, a „duci” mexikói a hetedik menetben kiütötte technikai KO-val a nehézsúlyú címvédő Joshuát, aki ellen csak beugróként állt ki Ruiz, ugyanis eredetileg Jarrel Miller ellen bokszolt volna.

A mostani visszavágó már mindenkit érdekelt, olyan neves sztárok jelentek meg a nézőtéren, mint az MMA-s Habib Nurmagomedov, a bokszszupersztár Saúl Canelo Álvarez és Amir Khan.

A közönség egyértelműen Joshua mellett volt, ezt jól lehetett hallani, amikor Ruiz bemutatásakor hatalmas füttyszó harsogott fel a stadionban.





Már a mérkőzés elejétől fogva lehetett érezni, hogy Joshua rengeteg mozgással és hosszú karjaival igyekszik dominálni a mérkőzést, és az első menetben máris felrepesztette Ruiz bal szemöldökét. Ezt követően a második menetben a brit bunyós szemöldöke is felrepedt, bár ez nem volt annyira súlyos, emellett továbbra is ő dominált. Az egész találkozó alatt a mexikói mindösszesen maximum egy-két menetet tudhatott magáénak.

Ruiz egyáltalán nem ugrott a vérszagra és ezt a remek formában, végig fegyelmezetten bokszoló Joshua ki is használta, aki a 12. menet után elkezdett ünnepelni a családjával. A pontozóbírók egyhangú döntéssel Joshuát látták győztesnek. Két bírónál 118-110-re, míg egynél 119-109-re nyerte a meccset az újdonsült WBO, IBF, WBA, IBO nehézsúlyú világbajnoka.

„Alázatosan kellett feldolgoznom a vereséget, és most hasonlóan kell cselekednem a győzelem után is. Ezt követően pedig továbbra is éhesnek kell maradnom a sikerre” – mondta Joshua a győzelme után.

Az összecsapás után Andy Ruiz beismerte, hogy nem úgy készült fel a Anthony Joshua elleni mérkőzésre, ahogy kellett volna:

„Három hónapon keresztül csak az első győzelmemet ünnepeltem. Sokkal jobb felkészülést kellett volna végeznem. Túl sok súlyt szedtem fel magamra, és nem tudtam a kombinációmat bevinni. De nem szeretnék kifogásokat keresni, várom a harmadik összecsapásunkat.”

A mérkőzés összefoglaló videója:

Borítókép: Richard Heathcote/Getty Images