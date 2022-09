Dana White-nak elege van abból, hogy ennyit kell beszélnie Jake Paulról, de arra még ő is megemeli kalapját, hogy a YouTuberből lett bokszoló kiáll Anderson Silva ellen – persze csak ha igazak a pletykák.

A Dana White’s Contender Series 52 mérkőzés utáni keddi sajtótájékoztatóján White kifejezte ellenszenvét és undorát a Paullal kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban – vonakodva mégis válaszolt az Anderson Silva elleni mérkőzésével kapcsolatosan.

„Leszarom, érted, mire gondolok? Ha tényleg Anderson Silva ellen küzd, és ez igaz, akkor végre egy igazi kemény meccset választott. Függetlenül attól, hogy Anderson hány éves, igen, ez egy igazi küzdelem” – mondta White a riportereknek, köztük az MMA Junkie-nak.

A Paul vs. Silva mérkőzést még nem erősítették meg, de több hírügynökség is arról számolt be hétfőn és kedden, hogy a mérkőzést október 29-re véglegesítik.

Borítókép:Getty Images