Detroit Pistons-Orlando Magic (02:00)

A Detroit Pistons továbbra is a liga egyik, ha nem a leggyengébb csapata. Jelenleg sorozatban négy vereség a mérlegük, az utóbbi tíz találkozójukból pedig csak hármat nyertek meg, igaz ez már jobban néz ki, mint a szezon első fele, amikor negatív csúcsot döntöttek. A túloldalon a Magic 7-3-as mutatóval áll az előző tíz párharcát tekintve, így nagy meglepetés lenne, ha ezt az összecsapást nem az Orlando nyerné.

New York Knicks-Boston Celtics (02:30)

Kétségkívül a játéknap rangadója. A Boston Celtics toávbbra is vezeti a keleti főcsoportot és zsinórban hét győzelmet számolnak. A Knicks visszaesett kicsit az utóbbi időszakban, a Philadelphia 76ers ellen ugyan nyertek az előző meccsükön, de hat mérkőzésből öt vereség a mérlegük. A hazaiak helyzetét ráadásul tovább nehezíti, hogy Anunoby, Randle és Mitchel Robinson továbbra sem bevethető, míg a Celtics teljes kerete makkegészséges. Ebben a szezonban háromszor mérkőztek eddig, mindhárom párharcot a Boston nyerte, akkor is, amikor a New York jobb formában volt, így több szempontból is Tatuméknak áll ez a csata.

Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets (03:00)

A Minnesota Timberwolves kikapott a Bucks ellen, és back-to-back lépnek parkettre, de most egy könnyebb ellenfél ellen. Chris Finch csapata a Milwaukee elleni vereséget leszámítva négyet nyert sorozatban, és még vezeti a nyugati konferenciát - bár már csak holtversenyben az OKC-vel. A Brooklynnál egyelőre az edzőváltás sem hozott egyelőre áttörést, így minden jel inkább a Timberwolves győzelmét vetíti előre, pláne, hogy a hazaiak egy sikerrel a saját kezükbe vehetik az első kiemelésért vívott küzdelmet. Januárban 96-94-re nyert a Minny egy végletekig kiélezett, már-már drámai meccsen. Az izgalmakat most szeretnék elkerülni és egy sima találkozóval hozni a kötelezőt.

(Borítókép: Jayson Tatum, a Boston Celtics játékos /Patrick McDermott / Getty Images)