Nagy rangadóra kerül sor a Keleti konferenciában, a harmadik helyen álló Milwaukee Bucks a tabellán ötödik Philadelphia 76ers ellen lép parkettre. A Bucks még mindig próbál alkalmazkodni Doc Rivers vezetőedzőhöz, aki januárban vette át az irányítást, és akivel egyelőre 4–7 a győzelmi mérleg. A csapat többek között Damian Lillard jó formájában bízhat, aki a legutóbbi 10 mérkőzésén 21.5 pontot, 4.1 lepattanót és 7.4 asszisztot átlagolt, miközben mezőnyből 42.5%-kal dobott. Giannis Antetokounmpo játéka térdsérülés miatt bizonytalan, Khris Middleton szintén a térdével küszködik és biztosan nem lesz a keretben. A 76ersnél csak KJ Martin játéka nem biztos, a csapatnak Joel Embiid hiányában az elsődleges célja, hogy ott legyen a konferencia első hat csapat között az alapszakasz végén, elkerülve ezzel a play-int.

A Los Angeles Lakerstől még belátható helyen van a rájátszást érő hatodik hely Nyugaton, de ehhez kulcsfontosságú, hogy idegenben legyőzze a rangsorban előtte lévő Sunst. A Phoenix Kevin Durant, Devin Booker és Bradley Beal hármasában bízhat leginkább a szezonban, igaz utóbbi combizomsérülés miatt nem lehet a pályán, valamint Damion Lee is kidőlt. A Lakers a legutóbbi öt mérkőzéséből négyet megnyert, ám LeBron James, Anthony Davis és Cam Reddish játéka is bizonytalan sérülés miatt, Gabe Vincent, Jarred Vanderbilt és Christian Wood pedig biztosan nem lesz ott társaival.

A másik Los angelesi csapat, a Clippers is rangadót vív Nyugaton, a rájátszásért ácsingózó Sacramento Kings-et fogadja. A Kings nem adott egyetlen játékost sem az All Star-csapatba, ami meglepő, de áldásként is felfogható a csapatnak. De'Aaron Fox így legalább felépülhetett sérüléséből, és Domantas Sabonis-nak is a javára vált az extra pihenő. Sabonis dupla duplák számában az egész liga legjobbja, tripla duplákban Nikola Jokiccsal áll holtversenyben. A csapatok harmadszor találkoznak az alapszakaszban, az előző két mérkőzést a Clippers nyerte.

Az NBA következő játéknapjának mérkőzései (magyar idő szerint):

Philadelphia 76ers–Milwaukee Bucks (19.00, Tv: Sport2)

Phoenix Suns–Los Angeles Lakers (21.30, Tv: Sport2)

Indiana Pacers–Dallas Mavericks (23:00)

Washington Wizards–Cleveland Cavaliers (00:00)

Atlanta Hawks–Orlando Magic (01:00)

Golden State Warriors–Denver Nuggets (01:00)

Houston Rockets–Oklahoma City Thunder (01:00)

New Orleans Pelicans–Chicago Bulls (01:00)

Utah Jazz–San Antonio Spurs (02:00)

Portland Trail Blazers–Charlotte Hornets (03:00)

Los Angeles Clippers–Sacramento Kings (03:30)

Fotó: Getty Images / Justin Ford