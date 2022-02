Fáradtan, de elégedetten értékelték a pekingi téli olimpián elért eredményeket a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott tagjai a pénteki hazaérkezést követően.

"A tokiói nyári olimpiát nem az eredeti időpontban rendezték és legalább ugyanannyi oka volt, hogy ez történjen a pekingi téli játékokkal is, szerencsére nem így történt. Az elindulás előtti napokban volt csúcsponton Magyarországon a koronavírus-járvány omikron variánsa, így nem tudhattuk, mikor és kire sújt le a kaszás. Nem tudom elmondani, milyen volt ezzel kelni és feküdni. Csoda, hogy nem kerültünk diliházba" - mondta a pénteki sajtótájékoztatón Bánhidi Ákos edző-menedzser, aki szerint a sikerekhez kellett, hogy az 500 méteren aranyérmes Liu Shaoang nem omlott össze a pozitív teszteredménye után, de kellettek az itthon maradó csapattagok, akik önként jelentkeztek edzőtársnak a fertőzést kockáztatva.



Bánhidi úgy vélte, reális a magyar csapat szereplése, mert jártak a mennyben és a pokolban is, ennek pedig az egy arany- és két bronzérem lett az eredménye.



Csang Csing Lina, a válogatott kínai vezetőedzője szintén elégedett az eredményekkel és a szakmai stáb munkájával is, mint mondta, hasonlóra számítottak a játékok előtt. Reményét fejezte ki, hogy a következő, milánói téli olimpiáig megkapják a bizalmat, mert akkor talán még sikeresebb szereplés is összejöhet.



Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) elnöke azt emelte ki, hogy a kormány a csapat legnagyobb támogatója. Szerinte azt sikerült bebizonyítani, hogy a magyarok vannak olyan ügyesek, mint a sportági nagyhatalmak képviselői, ha rendelkezésre állnak a megfelelő körülmények. Hangsúlyozta, hogy a short track élmezőnyébe tartozó Kínában például 300 ezren indulnak a nemzeti bajnokságon, Hollandiában és a Koreai Köztársaságban nemzeti sportnak számít a korcsolyázás, amelynek őshazája a szintén kiemelkedő Kanada.



"Ezek közül mi vagyunk a legkisebbek, mégis sikerült felvenni a versenyt. Phjongcshangban 15, Pekingben már 20 ponttal zártunk. Ez a legnagyobbaknak sem mindig sikerül" - mondta a sportvezető, aki Gyulay Zsoltnak, a Magyar Olimpiai Bizottság új elnökének is köszönetet mondott a sportdiplomáciai segítségért, melyet az 1000 méter döntője után nyújtott azzal, hogy MOKSZ-szal közös levelet írt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak Liu Shaolin Sándor kizárása kapcsán.



Gyulay azt emelte ki, hogy eddig nem volt természetes magyar érmekért szurkolni a téli olimpiákon, de ezt a rövidpályás gyorskorcsolyázók megváltoztatták. Abban bízik, hogy a sikerek a többi sportágat is feljebb húzzák, és akkor négy év múlva Milánóban már népesebb és talán még eredményesebb magyar csapat szerepelhet.



A pontszerző versenyzők mind elégedetten nyilatkoztak, egyedül Liu Shaolinban maradt hiányérzet. Ahogy fogalmazott, "nehéz volt átélni a vele történeteket, jobb lett volna, ha nem vele történik", hogy aranyérmesből utolsó lett a sárga lapos kizárás miatt. A céljáról nem tett le, szeretne egyéniben olimpiai bajnok lenni, ezért "örülne, ha négy év múlva is 26 évesnek érezné magát".



A magyarok minden idők legsikeresebb téli olimpiáján három érmet szereztek: Liu Shaoang 500 méteren győzött - ezzel ő lett az első magyar egyéni téli olimpiai bajnok -, 1000 méteren harmadikként zárt, akárcsak a vegyesváltóban Jászapáti Petrával, Kónya Zsófiával, Liu Shaolinnal és Krueger John-Henryvel. Ezen kívül 1500 méteren Liu Shaoang negyedik, bátyja, Liu Shaolin pedig hatodik volt, ahogy a címvédőként induló férfi váltó is.

Borítókép: MTI/Kovács Tamás