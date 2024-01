A Magyar Olimpiai Bizottság beszámolója szerint Major és Végi Laura is közel volt az A döntőhöz 1000 méteren, utóbbinak mindössze három ezredmásodpercen múlott, hogy éremért léphessen jégre a dél-koreai Kangvonban, így viszont végül a nyolcadik helyen zárt. Mindkét magyar versenyző megküzdött az ellenfelekkel, Véginek - amint arról beszámolt - kínai vetélytársa többször megütötte a sípcsontját és fejét, míg Majort a célnál hátráltatták.



"Az elődöntőben karral húztak vissza a második helyről, ha ez nem történik meg, akkor A döntőbe jutok, de így maradt a B, amit sikerült megnyernem. Nem ez volt a cél, hanem a dobogó, de talán még az is összejöhet" - mondta Major, aki Szigeti Dóra, Végi Diána és Keszthelyi Dávid mellett hétfőn 500 méteren áll rajthoz.

Az alpesi sízők szuper-óriásműlesikló versenyében Schneider Milán a 35. helyen végzett, míg sílövészetben a magyar vegyes váltó, Bozóki Laura és Kunos László 24. lett.

A 3x3-as női jégkorongcsapat előbb a törököket verte 18-0-ra, majd a kínaiakat 13-3-ra, így három győzelemmel eddig veretlen a tornán.

"A két meccs között kevés idő volt a pihenésre, ráadásul egy erős kínai csapattal találkoztunk, de a lányok nagyon jó teljesítményt nyújtottak. Az eredmény nagyon nagy különbséget mutat, de nekünk nagy elvárásaink is vannak. A lányok a legjobbak akarnak lenni a világon, remélem, be is bizonyítják, hogy azok" - mondta Marleen Collins Delaney szövetségi kapitány.

A Magyarország-Kína jégkorong-mérkőzésen Gyulay Zsolt MOB-elnök személyesen továbbította Thomas Bachnak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vezetőjének a kézzel írt levelét és ajándékát a snowboardos Tóth Emmának, aki a verseny előtti utolsó edzésen könyöksérülést szenvedett, így nem tudott rajthoz állni az ifjúsági téli olimpián. Bach - amint arról a MOB a honlapján beszámolt - mielőbbi felépülést kívánt, és kárpótlásként a kihagyott versenyért ajándékba küldött egy olimpiai ötkarikás órát.

