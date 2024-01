A Ferencváros 24 éves sportolója világversenyen pályafutása első egyéni dobogós helyét érte el, ezzel folytatódott a magyarok remek sorozata a kontinensviadalokon, a csapat ugyanis így 2006 óta minden Eb-n szerzett érmet.

Sziliczei-Német az elődöntőben nagyon okosan és taktikusan versenyzett, mert a hajrához közeledve élre állt, így kimaradt a hátsó lökdösődésekből, amelyek esést eredményeztek mögötte. A versenybaleset nyomán csak a hollandok olimpiai és hatszoros világbajnok nagy esélyesének, Xandra Velzeboernek volt esélye megelőzni a hátralévő körökben, aki ezt meg is tette, de a második hely is biztos döntőt ért Sziliczei-Németnek. A harmadik futamban két magyar is volt, Kónya Zsófia és Somodi Maja próbált elöl helyezkedni, a hajrában aztán a belga Hanne Desmet és az olasz Gloria Ioriatti is megelőzte a magyar párost, de a vegyes váltóval olimpiai bronzérmes Kónya harmadik helyével is fináléba jutott az idejének köszönhetően.

A hétfős döntőben Sziliczei-Német ezúttal is körökön át az élen korcsolyázott, mígnem a két nagy favorit, Velzeboer és Desmet ritmust váltott és elkezdett az aranyért csatázni, csakhogy mindketten kicsúsztak. A női váltóval tavaly Eb-ezüstérmes magyar versenyző a táv végére elfáradt, így két olasz és egy holland rivális elviharzott mellette, utóbbi azonban ugyancsak elesett, így Sziliczei-Német ölébe hullott a bronzérem, mögötte pedig negyedikként ért célba Kónya. A győzelem Elisa Confortoláé lett Ioriatti előtt, akit mindössze három ezreddel előzött meg.

"Ez a futam jellemzi leginkább a sportunkat. A jó taktikának köszönhetően jókor voltam jó helyen" - értékelt az M4 Sportnak Sziliczei-Német, aki hozzátette, szerinte régóta kijárt már neki az egyéni siker, de eddig valahogy soha nem neki és a csapattársainak kedveztek a nüanszok, most viszont igen. Megjegyezte, a remek eredménytől függetlenül tisztában van a hiányosságaival, így például az erőnlétén javítania kell.

A férfiaknál Jászapáti Péter és a reményfutamokból elődöntőbe jutott Bontovics Balázs ugyanabban a hetesben szerepelt és a futam esélyesei, azaz a belga Stijn Desmet és a holland Itzhak de Laat mögött harmadik és negyedik helyen haladtak át a célvonalon, így mindketten a kisdöntőbe jutottak. Ott előbbi harmadik, utóbbi hatodik lett, így összesítésben a 10. és a 13. helyen zárt. A győzelmet az 500 méter világ- és Európa-bajnoka, az olasz Pietro Sighel szerezte meg két holland riválisa előtt.

A Hala Oliviában zajló Eb-n szombaton még az 500 méter küzdelmeit és a váltók elődöntőit bonyolítják le, vasárnap pedig az 1000 méteres futamokkal és a staféták fináléival zárul a verseny.

Eredmények:

női 1500 m, Európa-bajnok:

-------------------------

Elisa Confortola (Olaszország) 2:45.511 perc

2. Gloria Ioriatti (Olaszország) 2:45.514

3. SZILICZEI-NÉMET REBEKA 2:46.890

4. KÓNYA ZSÓFIA 2:47.264

...15. Somodi Maja

férfi 1500 m, Európa-bajnok:

---------------------------

Pietro Sighel (Olaszország) 2:21.555 perc

2. Friso Emons (Hollandia) 2:21.583

3. Itzhak de Laat (Hollandia) 2:21.623

...10. Jászapáti Péter

...13. Bontovics Balázs

...35. Csizmadia Márk

Borítókép: moksz.hu