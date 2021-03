A Washington Capitals sorozatban ötödik győzelmét aratva 6-0-ra nyert a Buffalo Sabres vendégeként az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján.

A fővárosiak orosz sztárja, Alekszandr Ovecskin pályafutása 717. gólját szerezte a találkozón, ezzel hatodik helyre jött fel az NHL örökranglistáján, amelyet Wayne Gretzky vezet 894 találattal.



A pontlistán Ovecskin 1299-nél jár, ő lehet a 35. játékos, aki átlépi az 1300-as határt. A washingtoniak cseh kapusa, Vitek Vanecek 23 védéssel járult hozzá csapata sikeréhez. A Capitals továbbra is második helyen áll a keleti divízióban.



Fontos jubileumhoz ért Jevgenyij Malkin is, aki a Pittsburgh Penguins Boston elleni sikere alkalmával 1100. NHL-pontját szerezte, ezzel Ovecskin és Szergej Fjodorov után ő lett a harmadik orosz, akinek ez sikerült. A Penguins kapusa, a kanadai Tristan Jarry remekelt, 42 védést mutatott be a 4-1-es győzelem alkalmával.



A Pittsburgh sorozatban hatodszor nyert és ott van a Washington nyomában.



A központi divízióban első Florida Panthers saját csarnokában nyert a Chicago ellen, a címvédő Tampa Bay Lightining ugyanakkor 4-1-re kikapott a Nashville-től. A Predatorsban a svéd Calle Järnkrok emberhátrányos gólja mellett kiosztott három gólpasszt is, a finn Pekka Rinne pedig 38 alkalommal védett.



A Vegasban védő kanadai Marc-Andre Fleury karrierje 481. győzelmét szerezte, ezzel már csak három sikerre van a kapusok örökraglistáján hatodik Ed Belfourtól.

Eredmények:

Buffalo Sabres-Washington Capitals 0-6

Florida Panthers-Chicago Blackhawks 6-3

New York Rangers-Philadelphia Flyers 4-5 - hosszabbítás után

Ottawa Senators-Vancouver Canucks 2-3 - hosszabbítás után

Pittsburgh Penguins-Boston Bruins 4-1

Winnipeg Jets-Montreal Canadiens 2-4

Calgary Flames-Edmonton Oilers 4-3

Vegas Golden Knights-San Jose Sharks 2-1

Tampa Bay Lightning-Nashville Predators 1-4

Borítókép: Bill Wippert/NHLI via Getty Images