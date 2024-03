Jake Guentzel 2016-ban kezdte karrierjét az észak-amerikai profi jégkorongligában, a Pittsburgh Penguins még 2013-ban választotta ki őt a drafton, 2017-ben pedig az ő segítségével nyerte meg a franchise története ötödik Stanley-kupáját. Egy fejezet azonban most lezárul, ugyanis a 29 esztendős játékost elcserélte csapata és a Carolina Hurricanesben folytatja pálayfutását. A Pittsburgh a csatár Michael Buntingont, és az ígéretes hokisoknak nevezhető Ville Koivunent, Vaszilij Ponomarevet és Cruz Luciust, valamint egy 2025-ös első körös kondicíós és egy ötödik körös picket kapott Guentzelért. A Hurricanes nem csak őt, hanem a 23 éves Ty Smith is megkapta a Penguinstől.

