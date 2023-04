A Tennis4U írását változtatás nélkül közöljük.

Elképesztő napok után hódította meg Splitet Piros Zsombor.



Az ATP Challenger pénteken kezdett bonyolódni, amikor mind a négy negyeddöntőt elmosta az eső, így szombaton kettő meccs várt azokra, akik bejutnak az elődöntőbe.

Piros Zsombor az első fordulóban (hétfőn) Marozsán Fábiánt búcsúztatta, bár az idén eddig Marozsán versenyzett sikeresebben, de két korábbi találkozójukon is az öt nappal fiatalabb Piros nyert még 2021-ben.

A negyeddöntőért szerdán visszavágott a japán Mochizukinak a múlt heti vereségért (Barlettában kapott ki tőle 6:4, 6:2-re).

Pénteken a rutinos Radu Albot várt rá, a 33 éves moldáv volt 39. is a ranglistán. Na, ez lett a szombati első felvonás és egy brusztos, 2 óra 46 perces ütközet (7:6, 5:7, 6:3). A teniszben soha nincs idő örülni, ünnepelni, de most még ennél is kevesebb lehetőség maradt élvezni a sikert, mert a kötelező minimális pihenő után kezdődött az elődöntő az első kiemelt Christopher O’Connell ellen. A 28 éves ausztrál 82. a ranglistán és ő 43 perccel kevesebbet teniszezett a negyeddöntőben. Nem számított.

Piros Zsombi imádja a lehetetlennek tűnő kihívásokat, ezek motiválják igazán, megsokszorozzák az erejét. Általában az ilyen helyzetekben derül ki, hogy bőven képes top százas teniszre. Elképesztő hit és önbizalom dolgozik benne.

Az igazi gondot megint az időjárás, az eső jelentette, nem tudták befejezni a meccset. A magyar 6:2-re hozta az első szettet, de a 2. közepén félbeszakadt a találkozó. Így vasárnapra nem csak a döntő maradt, előbb el kellett dönteni, ki lesz a szlovákiai Gombos Norbert ellenfele. A 32 éves Gombos szintén egykori top százas (80. volt a legjobbja) és stabil alapvonal játékos.

Az eső kilátástalanul esett Splitben. Irány egy fedett pálya. O’Connell kipipálva, jöhetett Gombos, aki két rövidítésben sikerült legyőzni - az első sima volt, de a másodikban a szlováknak is eljutott a játszmalabdáig, míg Piros Zsombi végül 11:9-cel behúzta. Óriási bravúrsorozat, 75 világranglista pont és hétfőtől 134. hely, az eddigi legjobb, de gyanítom, nem sokáig, mert…

Fotó: Mark Metcalfe/Getty Images