Gary Lineker közösségi oldalán adott hangot a Belgium-Portugália mérközésen történtekkel kapcsolatos nemtetszésének.

A belga labdarúgó-válogatott a portugálok legyőzésével bejutott a kontinenstorna legjobb nyolc együttese közé, ahol az olasz válogatott vár rájuk az elődöntőért. A meccs egyetlen gólját nem sokkal az első félidő vége előtt, Thorgan Hazard szerezte. A portugáloknál a torna legjobb góllövője, Cristiano Ronaldo hiába tett meg mindent, az egyenlítő találatot nem sikerült megszereznie.



Lukakunak ezúttal nem volt szerencséje és nem sikerült gólt lőnie, mégis sokat hozzátett a csapata győzelméhez. A meccs záró szakaszában egyértelművé vált, hogy a portugál játékosok nem tudnak megbirkózni az Internazionale támadójának erejével és tempójával.



A szinte tarthatatlan Lukaku azonban nem csak a meccs végén adta fel a leckét a portugáloknak, az első félidőben is megnehezítette a dolgukat. Olyannyira, hogy Joao Palhinha már Lukaku mezének alapos megráncigálásával próbálta megakadályozni őt a továbbhaladásban.

