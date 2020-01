A Győri Audi ETO KC bejelentette, hogy szerződtette a magyar válogatott jobbszélsőjét, Lukács Viktóriát a Ferencvárostól.



Folytatódnak a bejelentések a Győri Audi ETO KC jövő szezonbeli keretét illetően, ugyanis az ötszörös Bajnokok Ligája győztes női kézilabdacsapat a hivatalos oldalán jelentette be, hogy Lukács Viktória nyártól Győrben folytatja a pályafutását. A jobbszélső hároméves kontraktust írt alá klubbal.



„Fiatal, tehetséges, ugyanakkor rendkívül tapasztalt játékosról van szó, aki ráadásul alapembere a magyar válogatottnak is. Örülök, hogy Lukács Viktória minket választott, hiszem, hogy nagy értéke lesz csapatunknak.” – nyilatkozta a játékosról dr. Bartha Csaba klubelnök.



„Megtisztelő, hogy a világ jelenlegi legerősebb csapatában, Győrben folytathatom nyártól a pályafutásom. A szezon hátralévő részén mindent megteszek a jelenlegi klubom sikeréért, de várom már, hogy a következő szezontól az új kihívásoknak is megfeleljek. Jól ismerem a csapatot, tudom, hogy a legmagasabb célokért küzdenek mindig Győrben, ez számomra is szimpatikus. Szeretném majd én is kivenni a részem teljesítményemmel a sikerekből.” – nyilatkozta Lukács Viktória.



A fiatal, 24 éves jobbszélső 2011-ben mutatkozott be a magyar bajnokságban a felnőttek között a Ferencváros csapatában. Azóta 232 felnőtt bajnoki és kupamérkőzésen, és 96 nemzetközi találkozón szerepelt, valamint már a magyar női kézilabda válogatottnak is alapembere.

Tavaly ilyenkor kísértetiesen hasonló üzletet jelentett be a Győr, ugyanis a felnőtt válogatott, junior világbajnok Faluvégi Dorottya ugyancsak a Fradiból igazolt az ETO-ba.



Borítókép: fradi.hu