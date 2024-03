Eredmény, elődöntő:

FTC-Rail Cargo Hungaria - Motherson Mosonmagyaróvári KC 29-25 (14-10)

lövések/gólok: 49/29/, illetve 45/25/

gólok hétméteresből: 3/3, illetve 3/3

kiállítások: 4, illetve 6 perc

A legutóbbi két kiírásban a trófeát elhódító Ferencváros idénybeli mindkét egymás elleni találkozójukon 30-27-re kerekedett a Mosonmagyaróvár fölé, idegenben két héttel ezelőtt.

A 6100 néző befogadására alkalmas tatabányai csarnok mintegy kétharmada telt meg a második elődöntőre, amelyet jól kezdett az óvári kapuban a válogatott Szemerey Zsófia, miként a fővárosiaknál Janurik Kinga is. Korai videózás miatt állt a játék a Ferencváros rossz cseréje miatt, a bajnoki éllovas azonban emberhátrányban is be tudott találni (3-1). Az első percekben sok volt a pontatlanság mindkét oldalon, főleg szélsői jó teljesítményének köszönhetően vezetett egy-két találattal a fővárosi együttes.

A januári kéztörése után visszatérő Andrea Lekic góljaival 7-4-re távolodott el az FTC, amelyből ketten is az arcukat fájlalva maradtak a földön az első játékrész hajrájához közeledve. Előbb egy óvári könyökkel találkozó Tomori Zsuzsanna ápolása miatt állt a játék, majd Janurik találkozott szerencsétlenül a labdával.

Előbbi az M4 Sportnak elárulta: valószínűleg eltörött az orra. A Mosonmagyaróvár hiába zárkózott 9-8-ra, pihenni a zöld-fehérek négygólos előnyével vonulhattak a felek.

A fordulás után is maradt ekkora a különbség, tartósan a 38. percig nem tudtak elmozdulni erről a csapatok. Ekkor Albek Anna látványos ejtése jelentett fordulópontot. Közelebb zárkózott az Európa-liga-negyeddöntős Mosonmagyaróvár, többször is támadhatott a mínusz egyért, 18-16-nál időt is kért Allan Heine, a fővárosiak vezetőedzője. A sorok rendezése nyomán az addigi legnagyobb, héttalálatos előnyt alakított az FTC (24-17), élve a bő hatperces óvári gólcsend kínálta lehetőséggel. A záró hat percen belül Gyurka János kért időt 26-21-nél, és bár csapata 26-24-re még meg tudta közelíteni a címvédőt, az utolsó két percben ennél többre már nem futotta erejéből.

Janurik Kinga 13 védéssel, Klujber Katrin nyolc, Andrea Lekic hat góllal járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Szemerey Zsófia kilenc, Hadfi Gréta négy védéssel, Tóth Eszter öt, Tóth Gabriella négy védéssel zárt.

Vasárnap a tizedik Ferencváros-Győr finálé következik a női Magyar Kupában, az eddigi mérleg hat kisalföldi és három fővárosi siker.

korábban:

Győri Audi ETO KC-DVSC Schaeffler 29-28 (16-12)

vasárnap, helyosztók:

a 3. helyért: DVSC Schaeffler-Motherson Mosonmagyaróvári KC 15.00

döntő: Győri Audi ETO KC - FTC-Rail Cargo Hungaria 18.00

Fotó: MTI