A címvédő Győri Audi ETO KC 34-29-re kikapott a Siófok KC otthonában a női kézilabda NB I szerdai rangadóján.

Négy perc alatt 3-0-ra ellépett a Bajnokok Ligájában is címvédő Győr, ám a folytatásban egy hatos gólsorozattal fordítottak az EHF Kupa-győztes hazaiak, sőt a 18. percben már öt találat volt az előnyük. Ekkor még "látótávolságban" volt az ETO, ám a Siófok a spanyol Nerea Pena vezetésével a szünet előtt 7-0-s szériát produkált.



A győriek nagyon sok technikai hibát követtek el, Szikora Melinda bravúrosan védett, a siófokiak belső poszton szereplő játékosai pedig rendkívüli hatékonysággal lőttek.



A második felvonásban a vendégek mindent megtettek a felzárkózásért, gyorsítottak a játékon, kevesebb lett a technikai hiba, Amandine Leynaud is többet védett. Csapatának sikerült 27-22-ra visszakapaszkodnia, de a folytatásban Szikora ismét parádézott, Jezic és Niombla pedig támadásban remekelt a hazaiaknál.



Az 54. percben már csak négy volt a címvédő hátránya, de a Siófok nem engedte ki kezéből a megérdemelt sikert. A hazaiaknál Nerea Pena, Gnonsiane Niombla, Andrea Kobetic és Tomori Zsuzsanna is öt góllal zárt. A győrieknél Estelle Nze Minko ugyancsak ötször volt eredményes.



A Győr ezt megelőzően tavaly augusztusban kapott ki, akkor a montenegrói Buducnost Podgorica győzte le felkészülési mérkőzésen. Tétmeccset legutóbb 2018. január 26-án veszített, méghozzá a BL középdöntőjében a román CSM Bucuresti otthonában. A magyar bajnokságban 2017. október 31-én a Ferencváros győzte le az ETO-t legutóbb.

Eredmények:

DVSC Schaeffler - Szent István SE 39-32 (18-13)

Siófok KC-Győri Audi ETO KC 34-29 (21-12)

később:

FTC-Rail Cargo Hungaria - Érd HC 19.30

Borítókép: facebook/Győri Audi ETO KC