Menesztették posztjáról Bruce Boudreau-t, az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő Minnesota Wild vezetőedzőjét.

Az együttes 27 győzelemmel, 23 vereséggel és 7 hosszabbításban elvesztett találkozóval versenyben van a rájátszásért a nyugati főcsoportban, ugyanis hátránya mindössze három pont a nyolcadik Arizona Coyotes együttesével szemben.

— Minnesota Wild (@mnwild) February 14, 2020



Boudreau a nyolcadik elbocsátott edző az NHL mostani idényében.

A klub vezérigazgatója, Bill Guerin nem sokkal a menesztést követően bejelentette, hogy a Dean Evason veszi át ideiglenesen a csapat irányítását.

— Minnesota Wild (@mnwild) February 14, 2020



