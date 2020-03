Alekszandr Ovecskin, az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő Washington Capitals orosz sztárja most nem foglalkozik azzal, hogy meg tudja-e közelíteni Wayne Gretzky megdönthetetlen hitt gólrekordját.

"Persze, szeretnék egy újabb ötvengólos szezont, de mint mindenki, én is úgy gondolom, a legfontosabb, hogy egészségesek maradjunk" - mondta az NHL honlapján a 34 esztendős játékos a koronavírus-járványra utalva. Hozzátette: kicsit bosszantó, hogy most nem érheti el a félszázas határt, de jelen helyzetben a családra, az emberekre, a szurkolókra kell gondolni.



"Egészen biztos vagyok abban, hogy hamarosan túl leszünk ezen és folytathatjuk a játékot. Nagyszerű lesz újra ötven gólt ütni vagy egy újabb mérföldkövet elérni, de most a gondolkodásunk akörül forog, hogyan próbáljunk biztonságban maradni" - fogalmazott Ovecskin, aki virginiai otthonában van családjával, a várandós feleségével, valamint egyéves fiával, Szergejjel.



A gólrekorder Mike Gartner és a trónkövetelő Ovecskin (balról-jobbra).



Fotó: Andrew D. Bernstein/NHLI via Getty Images



A Washingtonnal 2018-ban Stanley Kupa-győztes, nyolcszoros gólkirály, az orosz válogatottal háromszoros világbajnok Ovecskin a március 12-én félbeszakított alapszakaszban 48 gólnál jár, holtversenyben vezet a bostoni cseh David Pastrnakkal.



Ha folytatódna az idény, és még kétszer eredményes lenne - a Capitalsnak 13 összecsapása van hátra a playoffig -, akkor kilenc olyan szezonja lenne, amelyben elérte az ötvengólos határt. Ilyen sokszor csak Gretzkynek és Mike Bossynak sikerült ez.



Ovecskin 706 gólt ütött eddig az NHL-ben, kettő választja el az örökranglista hetedik helyén álló Mike Gartnertől, és 188 találat hiányzik neki, hogy utolérje az éllovas, 894-szer eredményes Gretzkyt. Az orosz sztárnak - ha hasonló ütemben folytatja a gólgyártást - nagyjából négy idényre volna még szüksége, hogy megdöntse a megdönthetetlennek tartott rekordot.

Borítókép: Patrick Smith/Getty Images